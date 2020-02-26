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Иммобиле пропускает тренировки «Лацио» из-за жара

Иммобиле пропускает тренировки «Лацио» из-за жара
Футбол / Италия 0

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле не тренируется с римской командой, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, форвард пропустил последние тренировки клуба в связи с жаром. Отмечается, что главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги рассчитывает, что Иммобиле вернётся в строй к матчу с «Болоньей», который состоится 29 февраля.

В нынешнем сезоне Иммобиле принял участие в 25 матча итальянской Серии А и забил 27 голов. На данный момент Иммобиле является лучшим бомбардиром чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что в Италии могут провести все матчи без зрителей до 1 марта из-за угрозы распространения коронавируса. На данный момент в Италии зафиксировано 322 случая заражения людей коронавирусом, 12 человек скончались от заболевания.

Иммобиле повторил рекорд Серии А, забив 27 мячей в 25 турах
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