Иммобиле пропускает тренировки «Лацио» из-за жара
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле не тренируется с римской командой, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, форвард пропустил последние тренировки клуба в связи с жаром. Отмечается, что главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги рассчитывает, что Иммобиле вернётся в строй к матчу с «Болоньей», который состоится 29 февраля.
В нынешнем сезоне Иммобиле принял участие в 25 матча итальянской Серии А и забил 27 голов. На данный момент Иммобиле является лучшим бомбардиром чемпионата Италии.
Ранее сообщалось, что в Италии могут провести все матчи без зрителей до 1 марта из-за угрозы распространения коронавируса. На данный момент в Италии зафиксировано 322 случая заражения людей коронавирусом, 12 человек скончались от заболевания.
Иммобиле повторил рекорд Серии А, забив 27 мячей в 25 турах
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