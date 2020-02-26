Левандовски выбыл на четыре недели из-за травмы колена

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски пропустит около четырёх недель из-за травмы, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Нападающий получил повреждение колена на левой ноге в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси», который проходил накануне, 25 февраля, в Лондоне. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу мюнхенцев.

В течение 10 дней Левандовскому придётся носить гипс. После этого он начнёт восстановительные процедуры.

Левандовски в матче с «Челси» стал автором забитого мяча и двух результативных передач. Польский форвард является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в текущем сезоне. Он забил 11 мячей.

Ответный матч «Баварии» и «Челси» состоится в Мюнхене 18 марта. Теперь польский форвард пропустит ответную игру.