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«Мы реализуем совместный план». Вудворд выразил поддержку Сульшеру

«Мы реализуем совместный план». Вудворд выразил поддержку Сульшеру
Футбол / Англия 0

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд в очередной раз опроверг слухи о возможном увольнении Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера. Ранее сообщалось, что Сульшера по окончании текущего сезона может сменить Маурисио Почеттино или Массимилиано Аллегри.

«Мы хотим успешно финишировать в АПЛ, Лиге Европы и Кубке Англии, начинается заключительная часть сезона.

Мы продолжаем работать над перестройкой команды. Наша цель — создать основу для долгосрочных успехов. Мы реализуем созданный план вместе с Уле-Гуннаром Сульшером.

Текущий сезон мы используем для перестройки. Подписание Бруну Фернандеша — показатель того, что мы будет продолжать работу над предложенным планом Сульшера», — цитирует Вудворда Sun.

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