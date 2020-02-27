«Реал» впервые за 11 лет уступил команде из Англии на «Сантьяго Бернабеу»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Манчестер Сити» стал первым английским клубом за 11 лет, которому удалось обыграть «Реал» на домашнем поле. Последний раз это удавалось «Ливерпулю» в 2009 году (0:1), сообщает Goal в «твиттере».

Беспроигрышная серия «Реала» над командами из Англии составляла 6 матчей. В 2011 году «Реал» обыграл «Тоттенхэм» (4:0), в 2012 – «Манчестер Сити» (3:2). В 2013 сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). В следующем году выиграл у «Ливерпуля» (1:0). В 2016 – снова «Сити» (1:0), а в 2017 – ничья с «Тоттенхэмом» (1:1).

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17 марта на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере.