Гвардиола: «Сити» пропустил тогда, когда был лучше по игре

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:1).
«Мы приехали, чтобы постараться одержать победу, и мы это сделали. Это только первая часть. Если кто и может выйти из такого положения, то именно этот клуб. Мы пропустили тогда, когда были лучше по игре. Когда лучше был «Реал», мы забили. Это футбол. Я помню четвертьфинальный матч на «Энфилде» несколько сезонов назад, когда мы играли невероятно, а у соперника стали голевыми все удары в створ.
Что касается травмы Лапорта, то когда игрок пропускает пять месяцев, подобное развитие событий так жестоко. Фернандиньо вошел в игру и сыграл действительно здорово. Я так горжусь. Для него это первый шаг. Ещё ничего не окончено.
Сейчас мы можем насладиться моментом. В воскресенье нас ждет финал Кубка лиги. Мы продолжим выступление в Премьер-лиге и будем готовиться к ответной игре с «Реалом», — приводит слова Гвардиолы BBC.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17 марта на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере.
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