Сарри — о судействе в матче с «Лионом»: в Италии у «Ювентуса» было бы два пенальти

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал работу арбитров в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом». Игра завершилась победой французов со счётом 1:0, единственный гол забил Люка Тусар.
«В Италии в ворота нашего соперника были бы назначены два пенальти — за фолы на Роналду и Дибале. В Европе судят не так, как в Италии, и мы вынуждены к этому адаптироваться», — приводит слова Сарри Calcionapoli24.
Главным арбитром матча «Лион» — «Ювентус» был испанец Хесус Хиль Мансано, ему помогали судьи на линии Диего Барберо и Анхель Невадо, видеоассистент Хуан Мартинес Мунуэра, его помощник Рикардо де Бургос и четвёртый арбитр Гильермо Куадра Фернандес.
Ответный матч команд состоится 17 марта в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум». Начало — в 23:00 мск.
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