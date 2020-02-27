«Манчестер Юнайтед» может продать де Хеа летом

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает Goal.
По информации источника, английский клуб может расстаться с голкипером, чтобы увеличить бюджет на приобретение игроков летом. Контракт испанца с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2023 года, зарплата де Хеа составляет € 23 млн в год, что делает его самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги.
В клубе продолжают следить за прогрессом Дина Хендерсона, выступающего на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед». Вероятно, он станет будущим первым номером в сборной Англии и «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что де Хеа по-прежнему может вернуться в чемпионат Испании. Так как переход в один из английских клубов практически невозможен, существуют варианты с «Ювентусом» и «ПСЖ», которые давно проявляют интерес к голкиперу.
Однако «Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с полузащитником команды Полем Погба. Француз ещё прошлым летом выразил желание сменить клуб. Хавбека просматривают «Реал» и «Ювентус». Вырученные от его продажи деньги могут сохранить в клубе де Хеа.
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