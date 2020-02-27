Дель Пьеро не смог получить российскую визу в Италии из-за коронавируса

Легендарный футболист «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро столкнулся с трудностями из-за эпидемии нового коронавируса на родине.
Как сообщает metaratings, из-за бушующего заболевания экс-нападающему не удалось посетить ни одно из двух Генеральных консульств Российской Федерации в Италии, которые располагаются на севере страны, в Милане и Генуе. Чтобы попасть в Россию, Алессандро пришлось отправиться из Лос-Анджелеса в Ереван с короткой стыковкой в Москве, чтобы получить визу на территории Армении.
Отмечается, что план Дель Пьеро сработал успешно и итальянец уже вылетел из Еревана в Москву.
Ранее из-за коронавируса в Италии было принято решение провести ряд матчей без зрителей. Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончалось более 2500 человек. При этом из заболевших выздоровели более 30 тыс. человек.
- 27 февраля 2020
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