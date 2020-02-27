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Аргентинский вратарь забил решающий гол на последней минуте. Видео

Аргентинский вратарь забил решающий гол на последней минуте. Видео
Футбол / Прочие турниры 0

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между «Тигрес» и «Альянса» подарил зрителям драматичную развязку.

На последней из четырёх добавленных к основному времени минут, когда счёт был 3:2, хозяева получили право на штрафной удар на углу штрафной площади. Помогать партнёрам пришёл и вратарь Науэль Гусман. Игрок «Тигрес» совершил подачу, и аргентинский голкипер замкнул его, приведя болельщиков в восторг.

Гол Гусмана стал решающим в противостоянии. В первом матче «Альянса» на своём поле одержала победу со счётом 2:1, и с учётом правила гостевого гола «Тигрес» было необходимо забить на два мяча больше, чем соперник. Таким образом, мексиканский коллектив пробился в 1/4 финала турнира.

Видео доступно на «Чемпионате».

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