«Спартак» заключил контракт с «Уральскими авиалиниями»

Московский «Спартак» заключил спонсорское соглашение с авиакомпанией «Уральские авиалинии».



О партнёрстве было объявлено в ходе сегодняшней пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов. Участие в мероприятии приняли генеральный директор красно-белых Томас Цорн и коммерческий директор клуба Алексей Власов, а также генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов и пилот Дамир Юсупов, являющийся болельщиком столичной команды.

«Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления чемпионата красно-белые сыграют с «Динамо». Московское дерби пройдёт послезавтра, 29 февраля, на стадионе «ВТБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.