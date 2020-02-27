«Спартак» заключил контракт с «Уральскими авиалиниями»

Московский «Спартак» заключил спонсорское соглашение с авиакомпанией «Уральские авиалинии».
О партнёрстве было объявлено в ходе сегодняшней пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов. Участие в мероприятии приняли генеральный директор красно-белых Томас Цорн и коммерческий директор клуба Алексей Власов, а также генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов и пилот Дамир Юсупов, являющийся болельщиком столичной команды.
«Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления чемпионата красно-белые сыграют с «Динамо». Московское дерби пройдёт послезавтра, 29 февраля, на стадионе «ВТБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
- 27 февраля 2020
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