Сульшер: играя в четверг и воскресенье, мы не можем провести вечер субботы с семьёй

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Брюгге».



«Когда игры проходят в четверг, а потом сразу же в воскресенье, то неделя проходит иначе. У нас нет субботнего вечера, который мы можем провести дома с семьёй, нам приходится в это время находиться, например, в отеле. Но мы хотим, чтобы такие матчи были.



«У нас сильный состав, и сейчас моя задача — ротировать его. А дело игроков — быть готовыми, когда мы ставим их в состав. Я хочу, чтобы ритм матчей и игровая форма парней соответствовали друг другу», — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.

Сегодня, 27 февраля, «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы будет принимать «Брюгге». Первая встреча завершилась ничьей (1:1).