Сульшер: «Манчестер Юнайтед» нужно вернуться в ЛЧ, в том числе и по финансовым причинам

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выразил надежду на скорейшее возвращение клуба в Лигу чемпионов. По словам Сульшера, длительное отсутствие «Манчестер Юнайтед» в главном еврокубковом турнире может негативно сказаться на развитии клуба.

«Манчестер Юнайтед» — большой клуб, у нас всё в порядке с финансами. Но, конечно, чем дольше остаёшься без Лиги чемпионов, тем больше страдаешь. Нам необходимо вернуться в Лигу чемпионов, в том числе по финансовым причинам. Дополнительные средства помогут клубу.

Пока же нам нужно сосредоточиться на следующей игре. Далее будет матч Лиги Европы, а затем мы играем в АПЛ и Кубке Англии», — цитирует Сульшера Four-Four-Two.

Завтра, 27 февраля, «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы будет принимать «Брюгге». Первая встреча завершилась ничьей (1:1).