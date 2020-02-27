Матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Айнтрахт» перенесён из-за штормового предупреждения
Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне), которая должна была состояться сегодня, 27 февраля, была перенесена из-за штормового предупреждения, сообщает пресс-служба «быков».
Ожидается, что порывы ветра в Зальцбурге достигнут 120 км/час. Новая дата проведения матча будет анонсирована позже.
Напомним, в первой встрече победу одержал «Айнтрахт» со счётом 4:1. В составе немецкого клуба хет-трик оформил полузащитник Даити Камада, ещё один гол забил хавбек Филип Костич. Автором единственного мяча «Зальцбурга» стал нападающий Хван Хи Чан, который реализовал пенальти.
Календарь матчей плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
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