Гончаренко: надеюсь, ЦСКА приобрёл опыт, который не позволит повторить прошлые ошибки

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от второй части нынешнего сезона.

«Первый матч после длительного перерыва расскажет о многом. Его ждёшь с особым волнением, потому что понимаешь, насколько важно хорошо его провести. Всю зиму мы живём надеждами, что весенний отрезок сложится для нас удачно. На команде лежит большая ответственность, и ЦСКА сделает всё, чтобы как можно выше подняться в турнирной таблице. Зимой мы хорошо поработали, есть все основания полагать, что встречаем возобновление сезона во всеоружии. Разумеется, ещё на сборах начали анализировать игру ближайших соперников, в первую очередь «Урала». Сделали максимум возможного, чтобы хорошо подготовиться к стартовым матчам.

В прошлом году мы довольно хорошо провели все зимние спарринги. На фоне этих побед у команды пропало чувство опасности, которое на самом деле необходимо. Казалось, успешные результаты на сборах сами собой перенесутся и на официальные игры. В результате, столкнувшись с суровыми реалиями, команда немного растерялась, а это, в свою очередь, привело к потере важных очков. Надеюсь, сейчас мы приобрели необходимый опыт, который не позволит повторить прошлые ошибки. Команда должна понимать: как бы мы ни играли на сборах, в чемпионате всё будет иначе. Нам окажут совсем иное сопротивление, и к этому нужно быть готовым», — цитирует Гончаренко пресс-служба «армейцев».

27 февраля ЦСКА дома проведёт встречу 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга, начало — в 14:00 мск.