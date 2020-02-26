Как прямо сейчас клубы РПЛ готовы к новому лимиту на легионеров

В России закрылось зимнее трансферное окно. Летом нас ждёт новый лимит «8+17», в заявке команды можно будет иметь не более восьми иностранцев. Также будет отсутствовать ограничение по числу игроков на поле. Да-да, про «6+5» можете наконец-то забыть.
Давайте посмотрим, как сейчас команды РПЛ готовы к новому лимиту.
Переизбыток легионеров
«Краснодар»
Сейчас: 11 легионеров (Рамирес, Спаич, Фьолусон, Вандерсон, Вильена, Реми Кабелла, Классон, Ольссон, Кайо, Мануэль Фернандеш, Берг).
Легионеры, отданные в аренду: Намли (аренда до 31.12.2021).
Возможные кандидаты на выход летом: Рамирес, Фьолусон, Кайо, Фернандеш, Берг.
Если летом «Краснодар» много тратил, то зимой старался заработать на трансферах. «Быков» в это трансферное окно покинули семь футболистов, из них — два легионера. Кристиан Куэва перешёл в бразильский «Сантос» за € 6 млн, а Юнес Намли уехал в аренду на два года в «Колорадо Рэпидс».
Мануэл Фернандеш и Кристиан Рамирес
Фото: fckrasnodar.ru
Несмотря на это, у «Краснодара» всё равно остаётся много иностранцев. Как минимум с тремя футболистами придётся расстаться. Уже зимой ходили слухи, что Рамирес может покинуть «Краснодар», но этого не случилось, вряд ли это произойдёт и летом. Во-первых, Кристиан — основной игрок стартового состава, провёл 26 матчей во всех турнирах. Во-вторых, команду покинул его конкурент по амплуа Дмитрий Скопинцев. Маловероятно, что «быки» летом захотят искать игрока на позицию левого защитника. Второй кандидат на выход — Фьолусон. 30-летнему исландцу уже есть замена, этой зимой срочно был вызван из аренды молодой защитник Егор Сорокин. Бразилец Кайо не оправдал ожидания руководства «Краснодара», поэтому зимой опорнику начали искать новый клуб. У Фернандеша и Берга летом заканчиваются контракты. Есть вероятность, что в следующем сезоне в зелёной форме мы их не увидим.
«Зенит»
Сейчас: 10 легионеров (Дуглас Сантос, Маммана, Осорио, Иванович, Ракицкий, Ригони, Барриос, Азмун, Дриусси, Малком).
Арендованные легионеры: Осорио (аренда до 30.06.2020).
Возможные кандидаты на выход летом: Маммана, Осорио, Ригони, Дриусси.
Петербургский клуб зимой сократил количество легионеров в составе. Ещё в конце прошлого сезона у сине-бело-голубых числилось 13 легионеров. Этой зимой команду покинули Матиас Кранневитер, Роберт Мак, Александр Кокорин, Максим Рудаков и Сергей Иванов. Пополнил состав только вернувшийся из аренды Ригони. Сергей Семак ещё в декабре, когда был в гостях у «Чемпионата» заявил, что трансферы в зимнее окно не планируются.
Но «Зенит» всё равно искал игрока в среднюю линию. Для этого был на просмотре казахстанец Исламхан, также клуб с Невы интересовался игроком «Марселя» Морганом Сансоном и полузащитником сборной Ирака Сафой Хади. Не срослось.
Себастьян Дриусси
Фото: РИА Новости
Летом команду как минимум покинет один легионер — Себастьян Дриусси. Зимой говорилось, что он может уехать играть в MLS. Вернётся в Португалию и Осорио, у которого всего лишь два сыгранных матча в чемпионате. Маммана — один из кандидатов на выход, всего лишь восемь матчей за последние полтора года в РПЛ. Также питерцев, скорее всего, покинет Ригони. Футболисту просто нет места в составе у Семака.
«Локомотив»
Сейчас: 10 легионеров (Кверквелия, Мурило, Хёведес, Чорлука, Крыховяк, Жоау Мариу, Рыбусь, Фарфан, Джорджевич, Эдер).
Арендованные игроки: Жоау Мариу (аренда до 30.06.2020).
Возможные кандидаты на выход летом: Кверквелия, Хёведес, Жоау Мариу, Рыбусь, Фарфан, Эдер.
Бенедикт Хёведес (слева)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
В следующем сезоне мы можем увидеть новый «Локомотив». У восьми игроков клуба заканчиваются контракты, из них — четыре легионера. Команду летом может покинуть Кверквелия. Соломон весь сезон восстанавливался от травмы, но доверия от Сёмина осенью не получил. Хёведес скучает по дому, уже этой зимой игрок мог уйти в «Кёльн». Покинуть клуб может и Жоау Мариу. Хоть у «Локомотива» и есть право выкупа, но из-за слишком большой цены руководство может отказаться от игрока. «Интер» требует порядка € 18 млн.
Летом истекает срок контракта у Рыбуся, но скорее всего его продлят. Фарфан и Эдер — главные кандидаты на выход, у обоих нападающих истекают трудовые договоры. Джефу весной будет 36, он по-прежнему восстанавливается от травмы, а португалец не особо впечатляет.
«Ахмат»
Раванелли
Фото: РИА Новости
Сейчас: 10 легионеров (Анхель, Богосавац, Нижич, Бериша, Исмаэл Силва, Раванелли, Одисе Роши, Фелипе Визеу, Мбенге, Понсе).
Арендованные легионеры: Богосавац (аренда до 30.06.2020), Фелипе Визеу (аренда до 31.12.2020).
Легионеры, отданные в аренду: Шиманьски (аренда до 30.06.2020), Михаляк (аренда до 30.06.2020).
Возможные кандидаты на выход летом: Раванелли, Мбенге.
Ни у кого из легионеров контракты летом не заканчиваются, поэтому грозненцам придётся знатно поработать на трансферном рынке. Сейчас у команды Шалимова пять нападающих, только что пришли Ильин и Фелипе Визеу. Стоит ждать, что команду покинут Раванелли и Мбенге, которым место в составе не найдётся.
«Рубин»
Сейчас: 9 легионеров (Бегич, Данченко, Пабло Сантос, Старфельт, Уремович, Абильгор, Давиташвили, Йевтич, Кварацхелия).
Арендованные легионеры: Пабло Сантос (аренда до 30.06.2020), Абильгор (аренда до 30.06.2020).
Легионеры, отданные в аренду: Микелтадзе (аренда до 30.06.2020).
Дальнейшее пребывание в клубе Пабло Сантоса и Абильгора зависит оттого, как проявят себя легионеры. В остальном в «Рубине» всё сложно. В команду пришёл новый тренер, поэтому делать выводы: какие легионеры останутся, а какие нет — рано. Узнаем летом.
«Урал»
Петрюсь Бумаль
Фото: РИА Новости
Сейчас: 9 легионеров (Ароян, Вилюш, Кулаков, Аугустыняк, Бикфалви, Бумаль, Димитров, Кухарчик, Эль-Кабир).
Легионеры отданные в аренду: Динга (аренда до 31.12.2020), Араторе (аренда до 30.06.2021).
Возможные кандидаты на выход летом: Бумаль, Димитров, Кухарчик.
У всех трёх кандидатов на выход летом заканчиваются контракты, плюс легионеры редко появляются в старте. Скорее всего, с одним-двумя игроками контракт не продлят.
Впритык
«Динамо»
Сейчас: 8 легионеров (Ордец, Шуньич, Каборе, Хильемарк, Шиманьски, Игбун, Н’Жье, Филипп).
Арендованные легионеры: Игбун (аренда до 30.06.2020), Хильемарк (аренда до 30.06.2020).
Легионеры, отданные в аренду: Кардозу (аренда до 30.06.2020)
Интересно будет понаблюдать за «Динамо» весной. Команда провела всю предсезонку с Новиковым. Летние трансферы клуба будут зависеть от весенней части сезона.
«Спартак»
Гус Тиль и Андре Шюррле
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Сейчас: 8 легионеров (Айртон, Жиго, Крал, Мельгарехо, Тиль, Шюррле, Ларссон, Понсе).
Арендованные легионеры: Шюррле (аренда до 30.06.2020).
Легионеры, отданные в аренду: Педро Роша (аренда до 31.12.2020).
Возможные кандидаты на выход летом: Мельгарехо, Тиль, Шюррле.
Красно-белые свой состав обновили ещё прошлым летом. Есть большая вероятность, что команду летом покинут Мельгарехо и Шюррле. Об уходе парагвайца разговоры ходят давно, а немец пока только лечится. Если не будет играть регулярно Тиль, то в следующем сезоне в составе его ждать не стоит.
«Оренбург»
Сейчас: 8 легионеров (Радакович, Рикарду да Силва, Мишкич, Рогич, Шкофлек, Деспотович, Диалло, Фамейе).
Арендованные легионеры: Радакович (аренда до 30.06.2020), Мамаду Силла (аренда до 30.06.2020).
Возможные кандидаты на выход летом: Рогич.
В «Оренбурге» сейчас перебор нападающих, их семь. Стоит ждать, что летом клуб покинет Рогич.
«Уфа»
Сейчас: 8 легионеров (Йокич, Неделчяру, Табидзе, Карп, Тилл, Бизяк, Вомбергар, Урунов).
Легионеры, отданные в аренду: Игбун (аренда до 30.06.2020).
Возможные кандидаты на выход летом: Йокич.
Летом заканчивается контракт только у Йокича. Сам футболист играет мало, поэтому Боян пока единственный кандидат на выход.
Вне опасности
«Арсенал»
Сейчас: 7 легионеров (Альварес, Бауэр, К. Кангва, Костадинов, Чаушич, Банда, Э. Кангва).
Легионеры, отданные в аренду: Тудорие (аренда до 30.06.2020).
ЦСКА
Фёдор Чалов, Никола Влашич и Арнор Сигурдссон
Фото: pfc-cska.com
Сейчас: 6 легионеров (Седрик Гогуа, Магнуссон, Бийол, Бистрович, Влашич, Сигурдссон).
Легионеры, отданные в аренду: Нисимура (аренда до 30.06.2020).
«Крылья Советов»
Сейчас: 6 легионеров (Зеффан, Антон, Мияйлович, Попович, Радоньич, Сафа Хади).
Легионеры, отданные в аренду: Гынсарь (аренда до 30.06.2020).
«Сочи»
Сейчас: 5 легионеров (Мевля, Миладинович, Лагатор, Нобоа, Адиль Рами).
«Ростов»
Матиас Норманн, Роман Ерёменко, Бактийор Зайнутдинов и Рагнар Сигурдссон
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Сейчас: 4 легионера (Хаджикадунич, Норманн, Попов, Шомуродов).
Легионеры, отданные в аренду: Салетрос (аренда до 31.07.2020), Эззатоллахи (аренда до 30.06.2020), Кьяртанссон (аренда до 30.06.2020), Сигурдарсон (аренда до 31.05.2020).
«Тамбов»
Сейчас: 2 легионера (Каплиенко, Муниру).
Клубы, которые вне опасности, имеют запас для легионеров, поэтому летом могут позволить новые трансферы.
Что касается возможных кандидатов на выход в РПЛ — «Ротор», «Торпедо, «Химки», «Чертаново», «Нефтехимик», «Шинник», «Балтика», «СКА-Хабаровск», — то у этих клубов в составе есть не более двух-четырёх легионеров.
- 26 февраля 2020
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