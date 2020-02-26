Как прямо сейчас клубы РПЛ готовы к новому лимиту на легионеров

В России закрылось зимнее трансферное окно. Летом нас ждёт новый лимит «8+17», в заявке команды можно будет иметь не более восьми иностранцев. Также будет отсутствовать ограничение по числу игроков на поле. Да-да, про «6+5» можете наконец-то забыть.

Давайте посмотрим, как сейчас команды РПЛ готовы к новому лимиту.

Переизбыток легионеров

«Краснодар»

Сейчас: 11 легионеров (Рамирес, Спаич, Фьолусон, Вандерсон, Вильена, Реми Кабелла, Классон, Ольссон, Кайо, Мануэль Фернандеш, Берг).

Легионеры, отданные в аренду: Намли (аренда до 31.12.2021).

Возможные кандидаты на выход летом: Рамирес, Фьолусон, Кайо, Фернандеш, Берг.

Если летом «Краснодар» много тратил, то зимой старался заработать на трансферах. «Быков» в это трансферное окно покинули семь футболистов, из них — два легионера. Кристиан Куэва перешёл в бразильский «Сантос» за € 6 млн, а Юнес Намли уехал в аренду на два года в «Колорадо Рэпидс».

Мануэл Фернандеш и Кристиан Рамирес Фото: fckrasnodar.ru

Несмотря на это, у «Краснодара» всё равно остаётся много иностранцев. Как минимум с тремя футболистами придётся расстаться. Уже зимой ходили слухи, что Рамирес может покинуть «Краснодар», но этого не случилось, вряд ли это произойдёт и летом. Во-первых, Кристиан — основной игрок стартового состава, провёл 26 матчей во всех турнирах. Во-вторых, команду покинул его конкурент по амплуа Дмитрий Скопинцев. Маловероятно, что «быки» летом захотят искать игрока на позицию левого защитника. Второй кандидат на выход — Фьолусон. 30-летнему исландцу уже есть замена, этой зимой срочно был вызван из аренды молодой защитник Егор Сорокин. Бразилец Кайо не оправдал ожидания руководства «Краснодара», поэтому зимой опорнику начали искать новый клуб. У Фернандеша и Берга летом заканчиваются контракты. Есть вероятность, что в следующем сезоне в зелёной форме мы их не увидим.

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«Зенит»

Сейчас: 10 легионеров (Дуглас Сантос, Маммана, Осорио, Иванович, Ракицкий, Ригони, Барриос, Азмун, Дриусси, Малком).

Арендованные легионеры: Осорио (аренда до 30.06.2020).

Возможные кандидаты на выход летом: Маммана, Осорио, Ригони, Дриусси.

Петербургский клуб зимой сократил количество легионеров в составе. Ещё в конце прошлого сезона у сине-бело-голубых числилось 13 легионеров. Этой зимой команду покинули Матиас Кранневитер, Роберт Мак, Александр Кокорин, Максим Рудаков и Сергей Иванов. Пополнил состав только вернувшийся из аренды Ригони. Сергей Семак ещё в декабре, когда был в гостях у «Чемпионата» заявил, что трансферы в зимнее окно не планируются.

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Но «Зенит» всё равно искал игрока в среднюю линию. Для этого был на просмотре казахстанец Исламхан, также клуб с Невы интересовался игроком «Марселя» Морганом Сансоном и полузащитником сборной Ирака Сафой Хади. Не срослось.

Себастьян Дриусси Фото: РИА Новости

Летом команду как минимум покинет один легионер — Себастьян Дриусси. Зимой говорилось, что он может уехать играть в MLS. Вернётся в Португалию и Осорио, у которого всего лишь два сыгранных матча в чемпионате. Маммана — один из кандидатов на выход, всего лишь восемь матчей за последние полтора года в РПЛ. Также питерцев, скорее всего, покинет Ригони. Футболисту просто нет места в составе у Семака.

«Локомотив»

Сейчас: 10 легионеров (Кверквелия, Мурило, Хёведес, Чорлука, Крыховяк, Жоау Мариу, Рыбусь, Фарфан, Джорджевич, Эдер).

Арендованные игроки: Жоау Мариу (аренда до 30.06.2020).

Возможные кандидаты на выход летом: Кверквелия, Хёведес, Жоау Мариу, Рыбусь, Фарфан, Эдер.

Бенедикт Хёведес (слева) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В следующем сезоне мы можем увидеть новый «Локомотив». У восьми игроков клуба заканчиваются контракты, из них — четыре легионера. Команду летом может покинуть Кверквелия. Соломон весь сезон восстанавливался от травмы, но доверия от Сёмина осенью не получил. Хёведес скучает по дому, уже этой зимой игрок мог уйти в «Кёльн». Покинуть клуб может и Жоау Мариу. Хоть у «Локомотива» и есть право выкупа, но из-за слишком большой цены руководство может отказаться от игрока. «Интер» требует порядка € 18 млн.

Летом истекает срок контракта у Рыбуся, но скорее всего его продлят. Фарфан и Эдер — главные кандидаты на выход, у обоих нападающих истекают трудовые договоры. Джефу весной будет 36, он по-прежнему восстанавливается от травмы, а португалец не особо впечатляет.

«Зенит» и «Локомотив» до сих пор без трансферов. В чём дело? До закрытия трансферного окна осталась всего неделя.

«Ахмат»

Раванелли Фото: РИА Новости

Сейчас: 10 легионеров (Анхель, Богосавац, Нижич, Бериша, Исмаэл Силва, Раванелли, Одисе Роши, Фелипе Визеу, Мбенге, Понсе).

Арендованные легионеры: Богосавац (аренда до 30.06.2020), Фелипе Визеу (аренда до 31.12.2020).

Легионеры, отданные в аренду: Шиманьски (аренда до 30.06.2020), Михаляк (аренда до 30.06.2020).

Возможные кандидаты на выход летом: Раванелли, Мбенге.

Ни у кого из легионеров контракты летом не заканчиваются, поэтому грозненцам придётся знатно поработать на трансферном рынке. Сейчас у команды Шалимова пять нападающих, только что пришли Ильин и Фелипе Визеу. Стоит ждать, что команду покинут Раванелли и Мбенге, которым место в составе не найдётся.

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«Рубин»

Сейчас: 9 легионеров (Бегич, Данченко, Пабло Сантос, Старфельт, Уремович, Абильгор, Давиташвили, Йевтич, Кварацхелия).

Арендованные легионеры: Пабло Сантос (аренда до 30.06.2020), Абильгор (аренда до 30.06.2020).

Легионеры, отданные в аренду: Микелтадзе (аренда до 30.06.2020).

Дальнейшее пребывание в клубе Пабло Сантоса и Абильгора зависит оттого, как проявят себя легионеры. В остальном в «Рубине» всё сложно. В команду пришёл новый тренер, поэтому делать выводы: какие легионеры останутся, а какие нет — рано. Узнаем летом.

«Урал»

Петрюсь Бумаль Фото: РИА Новости

Сейчас: 9 легионеров (Ароян, Вилюш, Кулаков, Аугустыняк, Бикфалви, Бумаль, Димитров, Кухарчик, Эль-Кабир).

Легионеры отданные в аренду: Динга (аренда до 31.12.2020), Араторе (аренда до 30.06.2021).

Возможные кандидаты на выход летом: Бумаль, Димитров, Кухарчик.

У всех трёх кандидатов на выход летом заканчиваются контракты, плюс легионеры редко появляются в старте. Скорее всего, с одним-двумя игроками контракт не продлят.

Впритык

«Динамо»

Сейчас: 8 легионеров (Ордец, Шуньич, Каборе, Хильемарк, Шиманьски, Игбун, Н’Жье, Филипп).

Арендованные легионеры: Игбун (аренда до 30.06.2020), Хильемарк (аренда до 30.06.2020).

Легионеры, отданные в аренду: Кардозу (аренда до 30.06.2020)

Интересно будет понаблюдать за «Динамо» весной. Команда провела всю предсезонку с Новиковым. Летние трансферы клуба будут зависеть от весенней части сезона.

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«Спартак»

Гус Тиль и Андре Шюррле Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Сейчас: 8 легионеров (Айртон, Жиго, Крал, Мельгарехо, Тиль, Шюррле, Ларссон, Понсе).

Арендованные легионеры: Шюррле (аренда до 30.06.2020).

Легионеры, отданные в аренду: Педро Роша (аренда до 31.12.2020).

Возможные кандидаты на выход летом: Мельгарехо, Тиль, Шюррле.

Красно-белые свой состав обновили ещё прошлым летом. Есть большая вероятность, что команду летом покинут Мельгарехо и Шюррле. Об уходе парагвайца разговоры ходят давно, а немец пока только лечится. Если не будет играть регулярно Тиль, то в следующем сезоне в составе его ждать не стоит.

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«Оренбург»

Сейчас: 8 легионеров (Радакович, Рикарду да Силва, Мишкич, Рогич, Шкофлек, Деспотович, Диалло, Фамейе).

Арендованные легионеры: Радакович (аренда до 30.06.2020), Мамаду Силла (аренда до 30.06.2020).

Возможные кандидаты на выход летом: Рогич.

В «Оренбурге» сейчас перебор нападающих, их семь. Стоит ждать, что летом клуб покинет Рогич.

«Уфа»

Сейчас: 8 легионеров (Йокич, Неделчяру, Табидзе, Карп, Тилл, Бизяк, Вомбергар, Урунов).

Легионеры, отданные в аренду: Игбун (аренда до 30.06.2020).

Возможные кандидаты на выход летом: Йокич.

Летом заканчивается контракт только у Йокича. Сам футболист играет мало, поэтому Боян пока единственный кандидат на выход.

Вне опасности

«Арсенал»

Сейчас: 7 легионеров (Альварес, Бауэр, К. Кангва, Костадинов, Чаушич, Банда, Э. Кангва).

Легионеры, отданные в аренду: Тудорие (аренда до 30.06.2020).

ЦСКА

Фёдор Чалов, Никола Влашич и Арнор Сигурдссон Фото: pfc-cska.com

Сейчас: 6 легионеров (Седрик Гогуа, Магнуссон, Бийол, Бистрович, Влашич, Сигурдссон).

Легионеры, отданные в аренду: Нисимура (аренда до 30.06.2020).

«Крылья Советов»

Сейчас: 6 легионеров (Зеффан, Антон, Мияйлович, Попович, Радоньич, Сафа Хади).

Легионеры, отданные в аренду: Гынсарь (аренда до 30.06.2020).

«Сочи»

Сейчас: 5 легионеров (Мевля, Миладинович, Лагатор, Нобоа, Адиль Рами).

«Ростов»

Матиас Норманн, Роман Ерёменко, Бактийор Зайнутдинов и Рагнар Сигурдссон Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Сейчас: 4 легионера (Хаджикадунич, Норманн, Попов, Шомуродов).

Легионеры, отданные в аренду: Салетрос (аренда до 31.07.2020), Эззатоллахи (аренда до 30.06.2020), Кьяртанссон (аренда до 30.06.2020), Сигурдарсон (аренда до 31.05.2020).

«Тамбов»

Сейчас: 2 легионера (Каплиенко, Муниру).

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Клубы, которые вне опасности, имеют запас для легионеров, поэтому летом могут позволить новые трансферы.

Что касается возможных кандидатов на выход в РПЛ — «Ротор», «Торпедо, «Химки», «Чертаново», «Нефтехимик», «Шинник», «Балтика», «СКА-Хабаровск», — то у этих клубов в составе есть не более двух-четырёх легионеров.