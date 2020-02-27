«Рубин» потерпел четвёртое подряд поражение в молодёжном первенстве, уступив «Тамбову»

В матче 20-го тура молодёжного первенства России по футболу «Тамбов» принимал казанский «Рубин». Встреча состоялась в Тамбове и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал защитник «Тамбова» Игорь Дворяшин, отправивший мяч в ворота соперника на 90-й минуте.

Серия поражений «Рубина» в молодёжном первенстве достигла четырёх матчей. Перед зимней паузой казанская команда проиграла «Сочи» (2:5), грозненскому «Ахмату» (2:6) и «Зениту» из Санкт-Петербурга (0:2). Для «Тамбова» эта победа стала второй подряд.

«Тамбов», набрав 33 очка, занимает пятое место в таблице турнира, «Рубин» (20) — 14-е.

Календарь матчей молодёжного первенства России сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате».