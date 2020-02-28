Сульшер: знали, что получим, подписав Игало

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги ответной встречи с бельгийским «Брюгге» в 1/16 Лиги Европы (5:0, 6:1 общ.), а также поделился мнением об игре нигерийского нападающего Одиона Игало.
«Больше всего меня порадовало то, какой футбол временами показывает «Манчестер Юнайтед». Мы хорошо начали, играли в хорошем темпе и забили несколько классных голов.
Игало играет на острие, он может действовать и спиной к воротам. Его гол – хороший пример того, чего от него стоит ждать. Одион может держать мяч, этого нам не хватало какое-то время. Если бы сегодня не было Игало, пришлось бы играть Гринвуду, а воскресенье у нас следующий матч – и тогда игрок был бы уставшим. Знали, что получим, подписав Игало.
Мы не пропускаем, и это важно. Сегодня мы играли так, как хотим играть. Футболисты улыбались, действовали уверенно – так мы и хотим играть. Новые ребята привнесли все это», — цитирует Сульшера BBC.
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-Лиге в гостях сыграет с «Эвертоном». Встреча состоится 1 марта. Начало – 17:00 мск.
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