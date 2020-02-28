Петреску пришёл на пресс-конференцию с распечаткой правил и обвинил судей в вылете из ЛЕ

Главный тренер «ЧФР Клуж» Дан Петреску раскритиковал судейство в матче с «Севильей» в Лиге Европы. В ответной игре 1/16 финала «Севилья» сыграла вничью с «ЧФР Клуж» (0:0) и вышла в следующий раунд турнира.

В первом матче была также зафиксирована ничья, но испанцам удалось забить на чужом поле (1:1). Румынский клуб был близок к тому, чтобы выйти в следующий раунд. На 89-й минуте Константин Паун-Александру поразил ворота соперника, но гол был отменён после просмотра видеоповтора.

На послематчевую пресс-конференцию Петреску пришёл с распечаткой правил и обвинил арбитров в несправедливом вылете из турнира.

«Это невероятно, поскольку мы забили чистый гол. У меня здесь есть правила, где сказано, что в этой ситуации это не считается нарушением. Ребята расстроены, мы должны быть в следующем раунде. Никто нам не вернёт этого. Это большая несправедливость. Мы не должны покидать турнир таким образом. Я очень расстроен и не хочу больше говорить на эмоциях», — приводит слова Петреску Eurosport.ro.