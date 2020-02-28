«Севилья» вышла в 1/8 финала Лиги Европы за счёт гола на чужом поле
«Севилья» стала очередным участником 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. В ответном матче 1/16 финала турнира испанский клуб сыграл вничью с румынским «ЧФР Клуж». Встреча, проходившая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», закончилась со счётом 0:0.
В первом матче была также зафиксирована ничья, но испанцам удалось забить на чужом поле (1:1). Румынский клуб был близок к тому, чтобы выйти в следующий раунд. На 89-й минуте Константин Паун-Александру поразил ворота соперника, но гол был отменён после просмотра видеоповтора.
Встречу обслуживала бригада арбитров из Латвии под руководством Андриса Трейманиса. Ему помогали ассистенты Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников. Резервным арбитром был Александр Голубев.
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