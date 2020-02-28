Макеев: не думаю, что Каррера нечто особенное привнёс. Просто сами подсобрались

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев, ныне выступающий за «Арарат», поделился мнением о работе бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
«Не думаю, что это Массимо нечто особенное привнёс — просто немножко сами, коллективом подсобрались. Логика такая, что когда изменения происходят, то даже запасные получают мотивацию доказать новому тренеру, что они тоже достойны играть в основе. И вот с такой мотивацией выиграли один матч, другой — и всё сверхудачно стало складываться. Иногда и везло — сколько раз на последних минутах мячи залетали.
Правда ли, что Каррера чуть ли не за руки водил защитников по полю и объяснял, как играть? Нет. Все и без этого знали, как играть. Во время той работы с Каррерой не было такого, чтобы удивиться: «Вау. Ничего себе. Я такого не ожидал». Просто уделяли внимание обычным командным взаимодействиям. С другой стороны, думаю, что при нём, после увольнения Аленичева, стали более серьёзно к работе относиться. Массимо же пришёл и сказал: «У меня будет играть тот, кто трудится на тренировках». Ну вот все стали стараться, чтобы проявить себя. А потом, когда результаты пошли, не сбавляли оборотов», — рассказал Макеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
- 28 февраля 2020
-
10:43
-
10:35
-
10:34
-
10:15
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:51
-
09:23
-
08:36
-
08:30
-
07:08
-
05:02
-
04:09
-
03:34
-
03:25
-
03:07
-
02:51
-
02:34
-
02:06
-
01:41
-
01:29
-
01:07
-
00:57
-
00:57
-
00:56
-
00:53
-
00:53
-
00:26
-
00:16
-
00:06
-
00:03
- 27 февраля 2020
-
23:52
-
23:31
-
23:30