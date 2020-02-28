Макеев: не думаю, что Каррера нечто особенное привнёс. Просто сами подсобрались

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев, ныне выступающий за «Арарат», поделился мнением о работе бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры.



«Не думаю, что это Массимо нечто особенное привнёс — просто немножко сами, коллективом подсобрались. Логика такая, что когда изменения происходят, то даже запасные получают мотивацию доказать новому тренеру, что они тоже достойны играть в основе. И вот с такой мотивацией выиграли один матч, другой — и всё сверхудачно стало складываться. Иногда и везло — сколько раз на последних минутах мячи залетали.



Правда ли, что Каррера чуть ли не за руки водил защитников по полю и объяснял, как играть? Нет. Все и без этого знали, как играть. Во время той работы с Каррерой не было такого, чтобы удивиться: «Вау. Ничего себе. Я такого не ожидал». Просто уделяли внимание обычным командным взаимодействиям. С другой стороны, думаю, что при нём, после увольнения Аленичева, стали более серьёзно к работе относиться. Массимо же пришёл и сказал: «У меня будет играть тот, кто трудится на тренировках». Ну вот все стали стараться, чтобы проявить себя. А потом, когда результаты пошли, не сбавляли оборотов», — рассказал Макеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

«Всем говорю, что я играю в АПЛ». Макеев – «русский Рамос» и легенда «Спартака» Егоров встретился с ним в Сочи.