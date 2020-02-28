Макеев: было ощущение, что Капелло смотрит на меня и думает: «А кто это вообще?»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев, ныне выступающий за «Арарат», рассказал о работе в сборной России под руководством её бывшего главного тренера Фабио Капелло.
«Фабио – интересный такой, старой закалки. Нельзя было улыбаться на тренировке, нужно было всё делать быстро, вовремя. Мне ещё один момент понравился, у Капелло же. Симутенков переводчиком был, так вот Капелло стоит и орёт матом, а Симутенков спокойно переводит: «Ребята, сегодня играем, как раньше». Как-то не очень совпадало.
Ходили байки, что Капелло иногда своих же футболистов не узнавал? Было такое, когда первый раз приехал на сбор. Закончился чемпионат, я уже купил путёвки в отпуск, не рассчитывал, что меня вообще вызовут. И тут опять кто-то сломался. Так вот я тренировался три дня, а Пануччи всё время называл меня Козловым. Причём уже говорил ему, что я Макеев, а Кристиан просто отвечал: «Ха-ха, Козлов» — и бросал манишку. В итоге я три дня потренировался, не полетел ни в сборную, ни в отпуск — и остался в Москве. Подумал: «Спасибо, ребята». Капелло? Было ощущение, что смотрит на меня, задумываясь: «А кто это вообще?» — рассказал Макеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
- 28 февраля 2020
-
12:00
-
11:57
-
11:30
-
11:10
-
11:06
-
10:47
-
10:43
-
10:35
-
10:34
-
10:15
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:51
-
09:23
-
08:36
-
08:30
-
07:08
-
05:02
-
04:09
-
03:34
-
03:25
-
03:07
-
02:51
-
02:34
-
02:06
-
01:41
-
01:29
-
01:07
-
00:57
-
00:57
-
00:56
-
00:53
-
00:53
-
00:26