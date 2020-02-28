Макеев: было ощущение, что Капелло смотрит на меня и думает: «А кто это вообще?»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев, ныне выступающий за «Арарат», рассказал о работе в сборной России под руководством её бывшего главного тренера Фабио Капелло.



«Фабио – интересный такой, старой закалки. Нельзя было улыбаться на тренировке, нужно было всё делать быстро, вовремя. Мне ещё один момент понравился, у Капелло же. Симутенков переводчиком был, так вот Капелло стоит и орёт матом, а Симутенков спокойно переводит: «Ребята, сегодня играем, как раньше». Как-то не очень совпадало.



Ходили байки, что Капелло иногда своих же футболистов не узнавал? Было такое, когда первый раз приехал на сбор. Закончился чемпионат, я уже купил путёвки в отпуск, не рассчитывал, что меня вообще вызовут. И тут опять кто-то сломался. Так вот я тренировался три дня, а Пануччи всё время называл меня Козловым. Причём уже говорил ему, что я Макеев, а Кристиан просто отвечал: «Ха-ха, Козлов» — и бросал манишку. В итоге я три дня потренировался, не полетел ни в сборную, ни в отпуск — и остался в Москве. Подумал: «Спасибо, ребята». Капелло? Было ощущение, что смотрит на меня, задумываясь: «А кто это вообще?» — рассказал Макеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

«Всем говорю, что я играю в АПЛ». Макеев – «русский Рамос» и легенда «Спартака» Егоров встретился с ним в Сочи.