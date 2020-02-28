«Крылья Советов» — «Оренбург»: прямая видеотрансляция начнётся в 18:30

Сегодня, 28 февраля, на стадионе «Самара Арена» в Самаре состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Оренбург» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Антон Аверьянов (Москва) и Арам Петросян (Бронницы). Резервным рефери выступит Игорь Панин (Дмитров).



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

«Крылья Советов» — «Оренбург». Прогноз: самарцы начнут весеннюю часть РПЛ с чистого листа В шести предыдущих турах подопечные Миодрага Божовича набрали всего одно очко.