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«Крылья Советов» — «Оренбург»: прямая видеотрансляция начнётся в 18:30

«Крылья Советов» — «Оренбург»: прямая видеотрансляция начнётся в 18:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 28 февраля, на стадионе «Самара Арена» в Самаре состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Оренбург» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Антон Аверьянов (Москва) и Арам Петросян (Бронницы). Резервным рефери выступит Игорь Панин (Дмитров).

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В шести предыдущих турах подопечные Миодрага Божовича набрали всего одно очко.
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