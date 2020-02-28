«Крылья Советов» — «Оренбург»: прямая видеотрансляция начнётся в 18:30
Сегодня, 28 февраля, на стадионе «Самара Арена» в Самаре состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Оренбург» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Антон Аверьянов (Москва) и Арам Петросян (Бронницы). Резервным рефери выступит Игорь Панин (Дмитров).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
«Крылья Советов» — «Оренбург». Прогноз: самарцы начнут весеннюю часть РПЛ с чистого листа
В шести предыдущих турах подопечные Миодрага Божовича набрали всего одно очко.
Читайте также
- 28 февраля 2020
-
16:13
-
16:07
-
15:58
-
15:57
-
15:50
-
15:44
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
15:05
-
14:58
-
14:49
-
14:46
-
14:40
-
14:38
-
14:08
-
13:56
-
13:46
-
13:44
-
13:35
-
13:34
-
13:32
-
13:28
-
13:25Маминов намерен подать на «Актобе» в суд Эксклюзив
-
13:22
-
13:19
-
13:17
-
13:04
-
12:58
-
12:47
-
12:39
-
12:38
-
12:34
-
12:31
-
12:00
Партнерский контент