Тедеско: может, у Федуна есть напряжение, но с моей стороны такого нет

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о разговоре с владельцем клуба Леонидом Федуном, а также поделился мыслями о новичке команды нападающем Александре Соболеве.
«Общался ли с президентом клуба и чувствую ли напряжение перед ответственной частью чемпионата? Говорил с Федуном в Катаре, но никакого напряжения у меня нет. Может, оно есть у него, но с моей стороны такого нет.
Рад, что Соболев пришёл в «Спартак» – такого игрока нам не хватало. Он высокий, фактурный, сильный, молодой и русский. Эти качества позволят ему играть независимо от того, кто руководит «Спартаком». Он прекрасно вписался в коллектив и работал на сборах. Но мы не ждём от него чудес, он просто должен выполнять свою работу. И на сборах он с этим справлялся.
Почему команды РПЛ не подписывали дорогих игроков? За другие клубы я говорить не могу, только о «Спартаке». После окончания первой части РПЛ мы пришли к выводу, что нам нужен только нападающий. И им стал Соболев. А говоря о крупных сделках, здесь, как в жизни, не нужно много денег, чтобы чувствовать себя счастливым. У нас прекрасный коллектив, молодая команда с потенциалом. Нам есть куда расти, нужно прибавляться в качестве», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
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