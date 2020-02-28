Маминов намерен подать на «Актобе» в суд

Как стало известно «Чемпионату», Владимир Маминов намерен подать на «Актобе» в Спортивный арбитражный суд в связи с неправомерным увольнением. Маминов до сих пор не получил бумаг об увольнении, а также компенсации за досрочный разрыв контракта. Руководство казахстанского клуба не выходит на связь с российским тренером, в связи с чем он намерен решать вопросы с бывшим клубом в суде. Напомним, специалист стал тренером клуба в январе 2020 года.
Владимир Маминов выступал за «Локомотив» с 1992 по 2008 год. После завершения карьеры он вошёл в тренерский штаб «Локомотива», в котором работал с 2009 по 2011 год. На протяжении некоторого времени Маминов временно исполнял обязанности главного тренера московской команды. Позже он тренировал «Рубин», «Химки», «Солярис» и «Тюмень».
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13:25Маминов намерен подать на «Актобе» в суд Эксклюзив
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