Тедеско: в ресторанах подходят фанаты «Спартака» и просят победить «Динамо» и ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о предстоящем дерби с «Динамо» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.



«То, что матч с «Динамо» особенный, чувствуется. Я знаю почему – это дерби. Это чувствуется и в клубе, и в общении с болельщиками. В ресторанах фанаты подходят и говорят: «Выиграйте у «Динамо» и ЦСКА». Дерби всегда немного важнее, чем любой другой матч», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Матч «Динамо» – «Спартак» состоится на стадионе «ВТБ Арена» завтра, 29 февраля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. После 19 туров бело-голубые, набрав 24 очка, занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые (22) располагаются двумя строчками ниже.

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