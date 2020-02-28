Тедеско: в ресторанах подходят фанаты «Спартака» и просят победить «Динамо» и ЦСКА
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о предстоящем дерби с «Динамо» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.
«То, что матч с «Динамо» особенный, чувствуется. Я знаю почему – это дерби. Это чувствуется и в клубе, и в общении с болельщиками. В ресторанах фанаты подходят и говорят: «Выиграйте у «Динамо» и ЦСКА». Дерби всегда немного важнее, чем любой другой матч», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Матч «Динамо» – «Спартак» состоится на стадионе «ВТБ Арена» завтра, 29 февраля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. После 19 туров бело-голубые, набрав 24 очка, занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые (22) располагаются двумя строчками ниже.
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