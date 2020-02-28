Погба приступит к тренировкам на следующей неделе и может сыграть

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в скором времени может вернуться на поле, сообщает L'Equipe.

Погба не играл за английский клуб с декабря прошлого года. Хавбеку пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству на голеностопе в начала года, и всё это время Поль восстанавливался после операции.

По информации источника, француз должен возобновить тренировки с командой в начале следующей недели. Футболист поставил перед собой цель вернуться к дерби с «Манчестер Сити», которое состоится 8 марта на стадионе «Олд Траффорд», даже если ему придётся при этом остаться на скамейке запасных. Но наиболее вероятно возвращение Погба к матчу с «Тоттенхэмом», который датирован 15 марта.

Поль Погба принял участие в семи матчах в Премьер-лиге в этом сезоне. Французский полузащитник стал автором двух результативных передач.