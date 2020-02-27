Экс-игрок «МЮ» Паркер: Погба приносит слишком много негатива. Его нужно продать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер считает, что «красным дьяволам» нужно продать хавбека Поля Погба.
«Погба приносит слишком много негатива в клуб. Он обладает невероятным качеством, но в среднем может продемонстрировать это только в одном матче из 10.
Я считаю, что «Манчестер Юнайтед» стоит продать Поля. Ему будет очень сложно вернуться в команду. Весь сезон он находится не в форме.
Агент Погба говорит, что «Ювентус» — это его дом. Получается, он уехал из дома в отпуск, а теперь хочет вернуться. Так это выглядит со стороны», — приводит слова Паркера Daily Mail.
Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб. Трансферная стоимость 26-летнего француза оценивается в € 100 млн.
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