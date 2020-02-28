Ари: Россия благодаря Путину крепнет и выглядит сильной державой. Многие страны нас боятся

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о жизни в России и президенте страны Владимире Путине.

«Россия проходит через много трудностей: теракты, разрыв отношений с Турцией, конфликт с Украиной. И мне очень близко, как Путин в этих ситуациях ставит себя. Благодаря ему Россия крепнет и выглядит для всех сильной державой. Многие страны нас боятся, потому что мы знаем себе цену и не даём слабины.

И я по-настоящему горжусь, как идёт на лад положение дел с расизмом. Меня постоянно спрашивают об этом в Бразилии, и я каждый раз повторяю, что всё лучше, чем прежде. Как первый темнокожий футболист сборной России могу об этом судить. Даже на родине я могу встретить проявления расизма, а здесь — всё реже и реже.



Люблю Россию и бесконечно признателен, как меня здесь приняли. Не устану говорить о своём восхищении вашей страной», — цитирует Ари Sport24.