Ари: Россия благодаря Путину крепнет и выглядит сильной державой. Многие страны нас боятся

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о жизни в России и президенте страны Владимире Путине.
«Россия проходит через много трудностей: теракты, разрыв отношений с Турцией, конфликт с Украиной. И мне очень близко, как Путин в этих ситуациях ставит себя. Благодаря ему Россия крепнет и выглядит для всех сильной державой. Многие страны нас боятся, потому что мы знаем себе цену и не даём слабины.
И я по-настоящему горжусь, как идёт на лад положение дел с расизмом. Меня постоянно спрашивают об этом в Бразилии, и я каждый раз повторяю, что всё лучше, чем прежде. Как первый темнокожий футболист сборной России могу об этом судить. Даже на родине я могу встретить проявления расизма, а здесь — всё реже и реже.
Люблю Россию и бесконечно признателен, как меня здесь приняли. Не устану говорить о своём восхищении вашей страной», — цитирует Ари Sport24.
- 28 февраля 2020
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