Клопп отреагировал на слова Вернера о «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на высказывание нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера о возможном переходе в английский клуб.



«Мне нечего сказать об этом. Но я предпочитаю, когда футболисты говорят о нашем клубе в позитивном ключе, а не «Это последнее место, куда я пойду!». В этом плане это здорово, но в остальном мне нечего сказать», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.



Ранее появилась информация, что «Ливерпуль» готов активировать опцию выкупа Вернера до конца апреля, чтобы заплатить «РБ Лейпциг» € 58 млн и сразу начать переговоры с форвардом. При этом сообщалось, что 23-летний немецкий футболист уже получил предложения от «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед»



В нынешнем сезоне Вернер принял участие в 23 матчах Бундеслиги, забил 21 гол и стал автором 7 результативных передач.

Вернер не исключил перехода в «Ливерпуль»