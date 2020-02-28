Клопп отреагировал на слова Вернера о «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на высказывание нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера о возможном переходе в английский клуб.
«Мне нечего сказать об этом. Но я предпочитаю, когда футболисты говорят о нашем клубе в позитивном ключе, а не «Это последнее место, куда я пойду!». В этом плане это здорово, но в остальном мне нечего сказать», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Ранее появилась информация, что «Ливерпуль» готов активировать опцию выкупа Вернера до конца апреля, чтобы заплатить «РБ Лейпциг» € 58 млн и сразу начать переговоры с форвардом. При этом сообщалось, что 23-летний немецкий футболист уже получил предложения от «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед»
В нынешнем сезоне Вернер принял участие в 23 матчах Бундеслиги, забил 21 гол и стал автором 7 результативных передач.
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