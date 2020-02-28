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Рами — на вопрос об уровне РПЛ: не так часто смотрю футбол

Рами — на вопрос об уровне РПЛ: не так часто смотрю футбол
Футбол / РПЛ 0

Новичок ФК «Сочи» Адиль Рами признался, что не следит за Российской Премьер-Лигой. Также французский футболист рассказал о своей мотивации перед возобновлением чемпионата России.

«Может быть, это прозвучит странно, но я не так часто смотрю футбол. Поэтому мне сложно оценить РПЛ. Просто хочу показать, что я умею. Самый сложный период моей карьеры был в «Фенербахче». После ЧМ-2018 ко мне были завышенные ожидания, и нужно было их подтверждать. Русская жена? Предпочитаю оставаться в тени и играть в футбол, а там уже как сложится», — передаёт слова Рами корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Нынешний сезон Адиль начал в «Фенербахче». В феврале 34-летний француз расторг контракт с турецким клубом и на правах свободного агента присоединился к «Сочи».

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