Пуйоль: уверен, что Гвардиола снова выиграет Лигу чемпионов
Бывший капитан каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.
«Для меня Гвардиола — лучший тренер из тех, с кем я работал, и лучший тренер в мире. Команду Пепа всегда можно узнать по игре. Вот почему я уверен, что он снова выиграет Лигу чемпионов.
Я не могу сказать, будет ли это с «Манчестер Сити», но они сосредоточатся на этом турнире, поскольку догнать «Ливерпуль» в Премьер-лиге практически невозможно», — приводит слова Пуйоля Goal.
Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Сити» на выезде со счётом 2:1 обыграл мадридский «Реал». Ответная встреча состоится в Манчестере 17 марта.
Календарь матчей плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/2020
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Инь-ян, карма и другие тактические детали матча с «Реалом».
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