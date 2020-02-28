Пуйоль: уверен, что Гвардиола снова выиграет Лигу чемпионов

Бывший капитан каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Для меня Гвардиола — лучший тренер из тех, с кем я работал, и лучший тренер в мире. Команду Пепа всегда можно узнать по игре. Вот почему я уверен, что он снова выиграет Лигу чемпионов.

Я не могу сказать, будет ли это с «Манчестер Сити», но они сосредоточатся на этом турнире, поскольку догнать «Ливерпуль» в Премьер-лиге практически невозможно», — приводит слова Пуйоля Goal.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Сити» на выезде со счётом 2:1 обыграл мадридский «Реал». Ответная встреча состоится в Манчестере 17 марта.

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