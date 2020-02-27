Трусость дала Гвардиоле ничью. А смелость принесла победу

78. Именно столько точных пасов сделали в первые 10 минут игры «Атлетико» и «Ливерпуль». И ровно столько же набралось у «Тоттенхэма» и «Лейпцига». 86 точных пасов сделали в первые 10 минут «Лион» и «Ювентус». А «Реал» и «Ман Сити» набили 150.

150 точных пасов за 10 минут – это космос, это какой-то совершенно крышесносящий факт, который лучше любых объяснений описывает скорость движения мяча по полю. Причём первое впечатление, может, слегка пренебрежительное: ну, это понятно, «Сити» натикитакал – ошибочное. «Сити» вообще ни при чём. 113 из этих пасов на счету игроков «Реала» и всего 37 у гостей. Ещё раз: в начале матча вся команда пасовала меньше, чем вдвоём Рамос и Варан. Игра при этом оставалась абсолютно закрытой. На двоих команды не сделали ни одного паса в чужой штрафной, а заблокированный удар Бернарду на первой минуте оставался единственным касанием мяча в штрафной соперника.



Настолько закрытая игра явно устраивала «Реал», но она одновременно была и инициативой «Сити». Не только расстановка, но и расположение футболистов по сравнению с их обычными позициями – сюрпризов было достаточно, и все направлены на оборону. Проще всего описать происходящее несколькими вопросами. Вопросы кажутся очевидными, но если вы не смотрели матч, то не дадите правильный ответ.



«Сити» играл с тройкой форвардов? Жезус играл в центре нападения? Де Брёйне играл в полузащите? Ответ на все вопросы – нет.

Эксперименты «Сити» в первом тайме

Схема 4-4-2 в исполнении Гвардиолы встречается так редко, что её скриншот расположения игроков можно продать на аукционе. Но мало неожиданной схемы, Пеп ещё и неожиданно её интерпретировал. Де Брёйне играл в оттяжке, так что схему правильнее назвать 4-4-1-1. А центрфорварда вообще играл Бернарду, но только он спускался в глубину для розыгрыша мяча и был вовлечён в игру с мячом чаще фланговых игроков. В общем, исполнял ложную девятку. Итого, чтобы не брать на себя слишком много и не быть догматиком, осторожно предположу, что «Сити» играл с расстановкой 4-Х-Х, которая варьировалась от 4-4-2 без мяча до 4-5-1-0 в начальной фазе атак.



В первом тайме Жезус чаще встречал Карвахаля на собственной половине поля, чем на чужой. На противоположном фланге Марезу не было так трудно, потому что Ферлан Менди открывался ниже и реже шёл с мячом до конца. А вот Жезусу приходилось отрабатывать в защите по полной программе. В первом тайме у него четыре оборонительных действия.

Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Кроме оборонительных ролей гости, кажется, получили оборонительные установки. По крайней мере, на 35 минуте Эдерсон нарушил все мыслимые правила juego de posición и просто выбил от ворот мяч куда подальше. И ничего, его не заменили, он продолжил делать это и дальше. Пасовали в атакующую треть только фланговые игроки (Марез, Менди) и де Брёйне. И то, Менди – зря. Две перспективные атаки за пять минут закончились на нём из-за неаккуратного приёма мяча.



Overthinking – так в Англии называют работу Гвардиолы в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Примерный перевод: слишком много думает. На этот раз мы увидели такой масштабный случай overthinking, который Пепу будет трудно превзойти. Закрытый компактный «Сити» удивил сам себя и мячом владел стерильно, но выполнил и главную задачу: удивил «Реал». Преимущество во владении мячом не дало хозяевам вообще ничего. Единственный голевой момент случился, когда Винисиус растерялся и забыл добить отлетевший к нему мяч в пустые ворота. У гостей моментов было больше. Лучший не реализовал Жезус после разрезающего паса де Брёйне.



Тот удар Жезуса на 21 минуте стоит разобрать подробно, потому что в нём реализовались все наработки «Сити». Бернарду ушёл с позиции центрфорварда на фланг и увёл за собой Рамоса. Де Брёйне получил мяч между линиями и мгновенно придумал гениальный пас. А Жезус сделал рывок не между крайним и центральным защитниками, а за спиной у крайнего с фланга – то есть, как чистый вингер. Все эксперименты с расположением игроков сработали в этой атаке.

Фото: Sonia Canada/Getty Images

Другой момент у ворот Куртуа случился с участием тех же Жезуса и де Брёйне. Бразилец бил в створ ворот, в которых уже не было голкипера, после подачи с углового. Удар не получился, мяч от Рамоса летел в ворота и попал в стоящего на ленточке Каземиро.



«Сити» был ближе к голу, и если бы он был забит, никто бы не назвал его нелогичным. Но всё-таки план Гвардиолы был слишком сдерживающим, слишком нацеленным на оборону, чтобы жаловаться на отсутствие забитых голов. По стандартам Гвардиолы, план на первый тайм нельзя назвать просто осторожным. Осторожным он был бы для Лэмпарда или Анчелотти, а для «Сити» он был исключительным, за гранью диапазона игры. Это можно назвать трусостью, зато она принесла приемлемый результат.

Грандиозный второй тайм: другой футбол и де Брёйне

Первый опасный момент после перерыва тоже создали гости. Марез вышел один на один и вроде бы правильно пробил в дальний угол, но Куртуа снова выручил (лучший игрок «Реала в матче). Вообще, «Сити» играл так, как будто первого тайма не было: владел мячом за 60% времени, разыгрывал на чужой половине поля и много бил. Схема из 4-4-1-1 непринуждённо превратилась в 4-2-3-1: чуть оборонительная, но всё же норма Гвардиолы.



В первые 15 минут после перерыва счёт по ударам 5:2 в пользу «Сити», и это отражает ход матча. Вот только второй удар по воротам Эдерсона стал голевым. В голевом эпизоде ошибся Уокер: он подхватил мяч под давлением Винисиуса и, вместо того, чтобы выбить, стал обрабатывать. Но пропустил мяч под ногой и Винисиус с Иско вышли вдвоём на одного Фернандиньо. Почему на одного? Потому что Отаменди как обычно выбросился из линии, не выиграл мяч, а назад возвращался, не спеша посматривая футбол. Кстати, Уокер в голевом эпизоде ошибся во второй раз за три минуты. До того он с пяти метров отдал пас точно Модричу, и тот в касание вывел Винисисуса один на один под углом к воротам. Уокер сам и догнал бразильца, и тот упустил мяч за линию ворот.

Парадокс: «Сити» был вознаграждён в первом тайме за трусость, а в начале второго тайма наказан за смелость. Когда счёт стал 1:0, вариантов не осталось: «Сити», естественно, продолжил играть смело.



Очень трудно назвать последние полчаса в исполнении гостей «доминированием». Это было что-то другое: «Сити» действительно больше владел мячом, но не контролировал игру и не создавал голевые ситуации в позиционных атаках. То, что создали гости, можно не совсем точно, но понятно описать одной короткой фразой. Де Брёйне – гений.



Де Брёйне – гений. Ответный гол он выдумал на пустом месте, загнанный в линию поля, закрытый одновременно Вальверде и Каземиро. Двинуться было некуда: другое направление движения перекрывал Модрич, перед Кевином была линия ворот, а в другую сторону – бровка. Вот в какой ситуации де Брёйне развернулся на месте, каким-то невероятным образом разглядел за пятью игроками в белой форме Жезуса и положил мяч в ворота рикошетом от головы Жезуса. Извините, вложил идеальную подачу за спину Рамосу, чтобы принять которую Габи даже почти не пришлось прыгать.

Де Брёйне — гений! Тащил «Сити» на «Бернабеу» и в итоге перевернул матч за 5 минут Так просто с Лигой чемпионов они не расстанутся.

Кстати, обратите внимание, что с начала зимы это уже вторая статья, заголовок которой начинается со слов «де Брёйне – гений».

Де Брёйне – гений. Он вёл игру «Сити», даже не прикасаясь к мячу «Лестер» удивил планом, но и облегчил жизнь вингерам «Сити». Главное о матче.

Чтобы забить пенальти, не нужно быть гением. Но после недавних антирекордов «Сити» (уже четыре удара подряд были не реализованы) стало казаться, что для этого необходимо играть за другую команду. Давление увеличивается с каждым незабитым ударом. Кевин шёл бить в ситуации, когда он не только мог вывести команду вперёд, но и сломать этот мистический ореол вокруг «Сити» и пенальти. Забил, вывел, сломал.

Почему это справедливо

Можно было бы сказать, что по итогам второго тайма «Сити» повезло. И с удалением, и с пенальти. Но лично я не буду. Так же, как не списывал на везение победы «Реала» в прошлых розыгрышах, а в неудачах Гвардиолы не считал виновным только невезение. Гвардиола не просто удивил Зидана в первом тайме. Он удивил всех так, что сильнее было уже невозможно, убедился, что осторожность даёт результат – а потом отыграл всё назад и на второй тайм выпустил старый-добрый «Сити».



И не то чтобы это был лучший второй тайм в их исполнении с начала сезона (точно нет). Но команда снова стала собой. Играла в свой футбол. Понимая, что опять может быть наказана одним-единственным эпизодом, сделала ставку на смелость. Не раз в своей карьере Гвардиола бывал за это наказан. А теперь был вознаграждён. Справедливо.

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В материале использованы данные Opta.



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