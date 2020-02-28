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Соболев повалил Джикию, Ребров и Максименко отрабатывали сейвы. Яркие кадры из Тушино

Соболев повалил Джикию, Ребров и Максименко отрабатывали сейвы. Яркие кадры из Тушино
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 28 февраля, в Москве на учебно-тренировочной базе в Тушино «Спартак» провёл открытую тренировку перед матчем 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

Встреча состоится завтра, 29 февраля, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало матча — 16:30 по московскому времени.

Лучшие кадры с тренировки «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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