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Скоулз: Игало будет полезен «Манчестер Юнайтед», он сможет реализовывать шансы

Скоулз: Игало будет полезен «Манчестер Юнайтед», он сможет реализовывать шансы
Футбол / Лига Европы 0

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением об игре нападающего английского клуба Одиона Игало. 27 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы Игало помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Брюгге» со счётом 5:0. Нападающий стал автором одного из забитых мячей. Этот гол стал дебютным для 30-летнего форварда в «Манчестер Юнайтед».

«Я очень рад за Игало. Я думаю, что он в этом матче был очень опасен. Да, Игало не играл некоторое время, мы это знаем, но он отлично двигался без мяча. В этом матче Одион мог забить ещё.

В «Манчестер Юнайтед» он будет полезен, сможет реализовывать шансы, которые ему создают», — сказал Скоулз в эфире BT Sport.

Нигериец перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» во время зимнего трансферного окна.

Игало стал первым нигерийцем, отличившимся за «Манчестер Юнайтед»
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