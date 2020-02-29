«Норвич» одержал первую победу в пяти матчах, обыграв «Лестер»

В Норидже завершился стартовый матч 28-го тура английской Премьер-лиги. «Норвич Сити» на стадионе «Кэрроу Роуд» принимал «Лестер Сити». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 50-й минуте гости сумели взломать оборону соперника, но гол Келечи Ихеаначо был отменен из-за игры рукой. На 70-й минуте Джамаль Льюис вывел хозяев вперёд. Защитник «Норвича» точным ударом от угла штрафной отправил мяч под дальнюю штангу.

Все попытки «Лестера» отыграться оказались неудачными. Гости нанесли 19 ударов по воротам соперника, но только четыре из них пришлись в створ.

«Норвич» прервал затянувшуюся серию неудач. «Канарейки» не побеждали в четырёх последних матчах. Теперь «Норвич» набрал 21 очко, но пока не сумел покинуть последнюю строчку турнирной таблицы. «Лестер» с 50 баллами находится на третьем месте.