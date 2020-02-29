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«Реал Сосьедад» вышел на третье место в Ла Лиге

«Реал Сосьедад» вышел на третье место в Ла Лиге
Футбол / Испания 0

В Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» состоялся матч 26-го тура чемпионата Испании между «Реалом Сосьедад» и «Вальядолидом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в составе «Реала Сосьедад» с передачи Микеля Оярсабаля забил бельгийский полузащитник Аднан Янузай на 60-й минуте. Янузай отличается уже во втором матче подряд, на данный момент это его второй гол в текущем сезоне.

Эта победа стала для «Сосьедада» третьей подряд в чемпионате и позволила команде Иманола Ильгуасиля выйти на третье место с 43 очками, опережая мадридский «Атлетико» и «Севилью» по дополнительным показателям. Кроме того, у команды из Сан-Себастьяна один матч в запасе — гостевая встреча 24-го тура с «Эйбаром» была перенесена на 10 марта. «Вальядолид» занимает 15-ю строчку с 29 очками.

Испания - Примера. 26-й тур
28 февраля 2020, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Янузай – 60'
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