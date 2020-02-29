«Реал Сосьедад» вышел на третье место в Ла Лиге

В Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» состоялся матч 26-го тура чемпионата Испании между «Реалом Сосьедад» и «Вальядолидом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в составе «Реала Сосьедад» с передачи Микеля Оярсабаля забил бельгийский полузащитник Аднан Янузай на 60-й минуте. Янузай отличается уже во втором матче подряд, на данный момент это его второй гол в текущем сезоне.

Эта победа стала для «Сосьедада» третьей подряд в чемпионате и позволила команде Иманола Ильгуасиля выйти на третье место с 43 очками, опережая мадридский «Атлетико» и «Севилью» по дополнительным показателям. Кроме того, у команды из Сан-Себастьяна один матч в запасе — гостевая встреча 24-го тура с «Эйбаром» была перенесена на 10 марта. «Вальядолид» занимает 15-ю строчку с 29 очками.