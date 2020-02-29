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Емельянов: «Оренбург» получал обрезки в центре поля и плохо использовал фланги

Емельянов: «Оренбург» получал обрезки в центре поля и плохо использовал фланги
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов после матча 20-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1) поделился мнением о том, почему его команда не смогла победить, играя большую часть матча в большинстве. В середине первого тайма с поля был удалён игрок «Крыльев» Срджан Мияйлович.

«Не доходили передачи до наших нападающих. Нам нужно было за счет флангов вскрывать оборону соперника. У нас было много неточных передач, плохо задействовали фланги, старались почему-то лезть через центр. Получали обрезки в середине поля и получали в наши ворота контратаки. Мы говорили в перерыве, что нужно было нагружать наши фланги и там уже искать счастье у ворот соперника», — цитирует Емельянова официальный сайт «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» набрали 19 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 20 очками располагается на 12-й строчке.

«Крылья Советов» не удержали победу над «Оренбургом», пропустив на 89-й минуте
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