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Суарес: уже два года говорю, что было бы хорошо пригласить в «Барселону» молодого форварда

Суарес: уже два года говорю, что было бы хорошо пригласить в «Барселону» молодого форварда
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес высказался о возможном переходе форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в каталонский клуб.

«Лаутаро действительно талантливый. Играет на очень высоком уровне. Но решения принимают не футболисты. Уже два года говорю, что было бы хорошо пригласить в „Барселону“ молодого нападающего, чтобы он мог приступить к адаптации и обучению до того, как я уйду из клуба.

Когда играешь, иногда слышишь, что тебе уже давно пора на покой. Таков футбол. Полезно привлекать новых игроков в команду, потому что это создаёт конкурентоспособную среду и пробуждает новый интерес к возможности играть в футбол. Знаю, сколько мне лет, и понимаю, что карьера близится к завершению. А конкуренция полезна для здоровья и для команды», — приводит слова Суареса RAC1.

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