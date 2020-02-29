Азмун из-за болезни пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не сможет помочь команде в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом», который состоится сегодня, 29 февраля, в Санкт-Петербурге. Иранский форвард пропускает матч из-за болезни, сообщает Sport24.
Также «Зениту» придется обходиться без форварда Артёма Дзюбы, который восстанавливается после травмы. О повреждении нападающего ранее сообщил наставник питерцев Сергей Семак.
У «Локомотива» травмы не залечили Антон Миранчук и Джефферсон Фарфан. Главный тренер москвичей Юрий Сёмин ранее сообщил, что они не примут участия в матче.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв и Дмитрий Березнев. Резервный рефери — Владимир Москалёв.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга в 19 турах набрал 45 очков. «Локомотив» (34) — на пятом месте.
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