Зидан: понимаю, что фанаты «Реала» могут быть разочарованы итогом матча с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 26-го тура Примеры с «Барселоной».



«Чтобы победить в таком матче, нужно играть сердцем и головой. Важны и командное единство, командный дух. Общаюсь с футболистами и стараюсь делать так, чтобы они должным образом реагировали на непредвиденные ситуации на поле.



Понимаю, наши фанаты могут быть разочарованы итогом матча с „Барселоной“, но мы выложимся на все сто. Когда команда теряет очки, болельщики расстраиваются. Но мы всё ещё хотим переломить ситуацию. „Барселона“ и „Реал“ занимают первое и второе место в турнирной таблице Примеры. Никто из нас не является аутсайдером. Встреча с каталонцами — отличная возможность придать команде новый импульс», — приводит слова Зидана Goal.com.