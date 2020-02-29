Зидан: понимаю, что фанаты «Реала» могут быть разочарованы итогом матча с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 26-го тура Примеры с «Барселоной».
«Чтобы победить в таком матче, нужно играть сердцем и головой. Важны и командное единство, командный дух. Общаюсь с футболистами и стараюсь делать так, чтобы они должным образом реагировали на непредвиденные ситуации на поле.
Понимаю, наши фанаты могут быть разочарованы итогом матча с „Барселоной“, но мы выложимся на все сто. Когда команда теряет очки, болельщики расстраиваются. Но мы всё ещё хотим переломить ситуацию. „Барселона“ и „Реал“ занимают первое и второе место в турнирной таблице Примеры. Никто из нас не является аутсайдером. Встреча с каталонцами — отличная возможность придать команде новый импульс», — приводит слова Зидана Goal.com.
- 29 февраля 2020
-
17:09
-
17:00
-
16:58
-
16:54
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:23
-
16:13
-
16:12
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:22
-
15:10
-
15:10
-
14:47
-
14:39
-
14:36
-
14:30
-
14:20
-
14:13
-
14:12
-
13:57
-
13:54
-
13:23
-
13:21
-
13:03
-
12:56
-
12:50
-
12:41
-
12:22
-
12:15