Зобнин забил впервые с апреля 2019 года

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин забил гол в матче 20-го тура чемпионата России с «Динамо» (в данный момент счёт 2:0, идёт 2-й тайм).

Хавбек отличился впервые с 14 апреля 2019 года. Тогда он отличился в матче с «Ростовом» (1:2).

Матч проходит на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию встречи. Также доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Динамо» — «Спартак».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ему помогают судьи на линиях Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

«Динамо», набрав 24 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 10-м месте.