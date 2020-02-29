Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зобнин забил впервые с апреля 2019 года

Зобнин забил впервые с апреля 2019 года
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин забил гол в матче 20-го тура чемпионата России с «Динамо» (в данный момент счёт 2:0, идёт 2-й тайм).

Хавбек отличился впервые с 14 апреля 2019 года. Тогда он отличился в матче с «Ростовом» (1:2).

Матч проходит на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию встречи. Также доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Динамо» — «Спартак».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ему помогают судьи на линиях Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

«Динамо», набрав 24 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 10-м месте.

Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020