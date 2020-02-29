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Гильерме: «Локомотив» был близок к победе в матче с «Зенитом»

Гильерме: «Локомотив» был близок к победе в матче с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме дал комментарий после выездного матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).

«Игра была нервной. В первом тайме обе команды были равны, во втором — «Зенит» играл лучше. Мы были близки к победе, у Миранчука был хороший шанс. Ничья — справедливый результат.

Сегодня был первый матч после большого перерыва. Ещё не все находятся в лучших физических и технических кондициях. Не было открытого футбола, поэтому матч показался вам не интересным.

Когда Палыч (главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин. — Прим. «Чемпионата») на бровке, это чувствуется. Его поддержки, инструкций, конечно, не хватало.

Что касается Малкома, он хороший и качественный игрок. Ждал ли от него большего? Я не должен ждать этого от Малкома. Надо спрашивать у игроков «Зенита», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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