Семак — о матче с «Локомотивом»: в принципе, справедливый результат

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после домашнего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 0:0.
«Тяжёлая была игра, первая официальная после большой паузы. Много борьбы и накала, голевых моментов не так много. В первом тайме действовали хуже, много ошибались в простых передачах, у гостей были возможности убегать в контратаки. Во втором тайме прибавили в этом компоненте, за исключением момента в концовке. Не знаю, было там или нет положение вне игры.
В обороне сыграли нормально, в атаке — к сожалению, небольшое количество моментов, которое не смогли воплотить хотя бы в один забитый мяч. В принципе, справедливый результат. Старались, хотели победить, но, к сожалению, не получилось.
По поводу Артёма Дзюбы — надеюсь, скоро начнёт тренироваться вместе с командой и мы увидим его на поле», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.
- 29 февраля 2020
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