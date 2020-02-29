Семак — о матче с «Локомотивом»: в принципе, справедливый результат

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после домашнего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Тяжёлая была игра, первая официальная после большой паузы. Много борьбы и накала, голевых моментов не так много. В первом тайме действовали хуже, много ошибались в простых передачах, у гостей были возможности убегать в контратаки. Во втором тайме прибавили в этом компоненте, за исключением момента в концовке. Не знаю, было там или нет положение вне игры.

В обороне сыграли нормально, в атаке — к сожалению, небольшое количество моментов, которое не смогли воплотить хотя бы в один забитый мяч. В принципе, справедливый результат. Старались, хотели победить, но, к сожалению, не получилось.

По поводу Артёма Дзюбы — надеюсь, скоро начнёт тренироваться вместе с командой и мы увидим его на поле», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.