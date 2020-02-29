Клопп: если ты проигрываешь, то делай это достойно, как мужчина
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (0:3).
«Соперник делал именно то, что хотел, а мы — нет. Вот так работает футбол.
Нужно принять результат матча. Это не просто, но он доказывает, что мы не были достаточно хороши сегодня вечером. Это всегда очень сложно. Мы проигрывали со счётом 0:3, но продолжали бороться. Не было таких ситуаций, когда кто-то был зол и попытался ударить соперника.
Если ты выигрываешь — это хорошо, но если проигрываешь, то постарайся сделать это достойно, как мужчина», — приводит слова Клоппа ВВС.
«Ливерпуль», набрав 79 очков, лидирует в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч клуб проведёт 7 марта на своём поле с «Борнмутом».
Ван Дейк: нужно отдать должное «Уотфорду», они играли хорошо
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