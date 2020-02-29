Карпин: есть ли вопросы к судейству в матче с «Ахматом»? РФС запретил говорить об этом
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после выездного матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:1).
«В первой игре после сборов все команды начинают осторожно, аккуратно. С середины первого тайма уже пошёл тот футбол, который мы хотим. Ни одной претензии предъявить команде не могу. Игроки хотели, делали, создавали, выполняли. Игрой доволен. Результатом, естественно, нет.
Есть ли у меня вопросы к судейству? РФС нам запретил говорить про судей», — приводит слова Карпина пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону.
Во втором тайме главный арбитр матча Сергей Лапочкин удалил защитника «Ахмата» Максима Ненахова, но спустя пять минут футболист вернулся на поле. Красную карточку отменили с помощью VAR.
Лапочкин отменил удаление игрока «Ахмата» после 5-минутного совещания. Объясняем почему
Все долго ломали головы…
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