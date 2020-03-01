Анри одержал первую победу во главе «Монреаля»

Канадский «Монреаль Импэк» одержал первую победу под руководством французского главного тренера Тьерри Анри.
В ночь на 1 марта в Северной Америке стартовал новый сезон MLS. «Монреаль» в первом туре на своём поле одержал победу над «Нью-Ингленд Революшн». Встреча завершилась со счетом 2:1.
«Поздравляем вас с первой победой в лиге, тренер Анри», — говорится в официальном Twitter-аккаунте лиги.
42-летний Анри возглавил канадский клуб 14 ноября и провел первый официальный матч в MLS.
В качестве игрока Анри играл за «Монако», итальянский «Ювентус», английский «Арсенал», испанскую «Барселону» и американский «Нью-Йорк Ред Буллз». Чемпион Франции, Англии, Испании, обладатель кубков этих стран и победитель Лиги чемпионов. В составе сборной Франции — чемпион мира и Европы, обладатель Кубка конфедераций.
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