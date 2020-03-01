Морено: никогда не говорил, что цель «Монако» — это еврокубки
Главный тренер «Монако» Роберт Морено подвёл итоги матча 27-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом» (1:1).
«Был хороший матч, с моментами, мы шли на риск. Прошло пять матчей без проигрыша, это важно. Теперь нам необходимо одержать победу в Ницце на следующей неделе. Это будет очень сложно. В матче с „Реймсом“ мы сделали всё что могли, чтобы выиграть.
У меня нет претензий к „Монако“. Мы имели множество возможностей забить. Сейчас думаю лишь о победе в следующем матче и не смотрю в турнирную таблицу. Никогда не говорил, что цель „Монако“ — это еврокубки. Сейчас разговоры об этом не имеют никакого смысла. Я должен думать об улучшении команды. Нам нужно забивать больше голов», — приводит слова Морено L'Equipe.
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в матче чемпионата Франции
Читайте также
- 1 марта 2020
-
09:52
-
09:46
-
09:33
-
09:32
-
09:30
-
09:29
-
09:20
-
08:46
-
08:29
-
07:26
-
07:13
-
05:41
-
03:58
-
03:48
-
03:38
-
02:18
-
01:58
-
01:34
-
00:53
-
00:52
-
00:43
-
00:39
-
00:26
-
00:14
- 29 февраля 2020
-
23:54
-
23:50
-
23:46
-
23:33
-
23:26
-
23:18
-
23:07
-
22:52
-
22:47
-
22:45
-
22:31
Партнерский контент