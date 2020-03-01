Морено: никогда не говорил, что цель «Монако» — это еврокубки

Главный тренер «Монако» Роберт Морено подвёл итоги матча 27-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом» (1:1).



«Был хороший матч, с моментами, мы шли на риск. Прошло пять матчей без проигрыша, это важно. Теперь нам необходимо одержать победу в Ницце на следующей неделе. Это будет очень сложно. В матче с „Реймсом“ мы сделали всё что могли, чтобы выиграть.



У меня нет претензий к „Монако“. Мы имели множество возможностей забить. Сейчас думаю лишь о победе в следующем матче и не смотрю в турнирную таблицу. Никогда не говорил, что цель „Монако“ — это еврокубки. Сейчас разговоры об этом не имеют никакого смысла. Я должен думать об улучшении команды. Нам нужно забивать больше голов», — приводит слова Морено L'Equipe.

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в матче чемпионата Франции