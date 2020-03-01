Фанаты «Райо Вальекано» снова оскорбляли Зозулю
Уркаинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля подвергся нападкам со стороны группы активных фанатов «Райо Вальекано» в матче 30-го тура второго дивизиона чемпионата Испании.
По ходу игры болельщики скандировали: «Зозуля — коммунист!». Сам игрок провёл на поле 75 минут и получил желтую карточку.
Ранее в матче 19-го тура Примеры между «Реалом Сосьедад» и «Вильярреалом» около 800 местных болельщиков, располагающихся на нижнем ярусе южной трибуны за воротами, хоровым и скоординированным образом скандировали на протяжении примерно 10 секунд «Зозуля, ты нацист» в отношении игрока, который в настоящее время выступает за «Альбасете».
30-летний Зозуля выступает за клуб из Альбасете с 2017 года, перейдя из «Бетиса».
Во время двух матчей Примеры болельщики скандировали «Зозуля, ты нацист»
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