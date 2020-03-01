Маркиньос — о возможном проведении матча ЛЧ с «Боруссией» Д без зрителей: лучше перенести

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос высказался о возможном проведении ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.



«Если не будет зрителей, лучше перенести встречу, потому что их болельщики были на первом матче. Если будет принято решение о проведении матча за закрытыми дверями, попросим отменить матч, чтобы быть со своими фанатами», — приводит слова Маркиньоса RMC.



Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «ПСЖ» завершился победой «шмелей» со счётом 2:1. Ответная встреча запланирована на 11 марта.



Из-за угрозы распространения коронавируса в Италии было принято решение провести ряд матчей без зрителей. К тому же матчи Серии А «Ювентус» — «Интер», «Удинезе» — «Фиорентина», «Милан» — «Дженоа», «Парма» — СПАЛ и «Сассуоло» — «Брешия» были перенесены на 13 мая.

«Интер» — «Ювентус» и ещё 4 матча 26-го тура Серии А перенесены на 13 мая