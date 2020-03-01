Созин: «Зенит», ЦСКА и «Локо» ходили по полю пешком, продолжали играть товарищеские матчи

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о системе «осень-весна» в Российской Премьер-Лиге.

«Разговоры о пользе системы «осень-весна» не закончатся никогда. Желание ведущих клубов начинать сезон в конце лета понятно – всё ради того, чтобы наши главные команды были готовы к еврокубкам. Стратегия хорошая, но выход в весеннюю часть еврокубков для наших команд – это редкая удача. В этом году вот не вышли. Может, выйдут в следующем сезоне. Но ведь из-за этого времени на подготовку у наших топ-клубов было больше. Подготовка у клубов была два месяца, команды сыграли десятки товарищеских матчей, а про условия, в которых жили футболисты, даже молчу. И всё ради чего? Чемпионат возобновился, и все пешком ходят. Бежать никто не стремится. «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» просто пешком ходили по полю, продолжали играть товарищеские матчи.

На прошлой неделе и на этой нам показали, как должны играть команды. Мы смотрели еврокубковые матчи, где, по идеи, должны были играть и наши команды. Но разве можно представить, что наши команды с такой подготовкой могут играть в еврокубках? Может, к четвёртому туру они наберут кондиции, но набрать их они должны были ещё вчера!



Глобально система «осень-весна» убила ПФЛ и ФНЛ, а нашим топ-клубам не помогла. Зато люди сидят, кушают, смотрят, как футболисты пешочком по полю ходят. Скоро им ещё и пиво подвезут! Тогда уж всем наши болельщики будут довольны", — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.